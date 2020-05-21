  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

2020 İOKBS bursuluk sınav tarihi değişti mi son dakika

Yazılımcı ne iş yapar? Yazılımcı olmak için gereken şartlar neler?

Zerde nasıl yapılır? Hafif ve lezzetli zerde tatlısı tarifi

İmam Şafi'nin hikmetli rüyası

Ashab-ı Kehf'in köpeği: Kıtmir
için kalan
Yerel

İzmit’te, Şehitler Parkı’na bayram bakımı

İzmit Belediyesi Atatürk Bulvarı’nda bulunan Şehitler Parkı için özel bakım çalışması gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 16:58:04 -
İzmit’te, Şehitler Parkı’na bayram bakımı

İzmit Belediyesi Atatürk Bulvarı’nda bulunan Şehitler Parkı için özel bakım çalışması gerçekleştirildi.


İzmit Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte yemyeşil bir görümüne kavuşan parkların bakım çalışmalarına hız verdi. Haftada bir kez sokağa çıkma serbestliği olan çocuklar içinde parklarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştirilmeye devam ediyor. İzmit genelinde parklarda bakım ve dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan Şehitler Parkı için tırpan, temizlik, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi. İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin büyük bir titizlikle gerçekleştirdiği çalışmalar sürekli olarak devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı