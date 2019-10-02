İzmit'te ortağını silahla yaralayan kişi tutuklandı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, alacak meselesinden tartıştığı ortağını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Önceki gün Karabaş Mahallesi'nde bir kafede buluşan İ.B. (66) ile ortağı Mustafa Ö. (40) arasında alacak meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine üzerindeki tabancayla Mustafa Ö'yü ayağından yaralayan İ.B, daha sonra olay yerinden kaçtı. Yaralı Mustafa Ö, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Dün polise teslim olan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen İ.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan, hastanede tedavisi devam eden Mustafa Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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