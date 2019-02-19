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İzmit’te köy yollarında patenle gezilebiliyor

İzmit’te köy yollarında yapılan çalışmaların ardından çocuklar patenle kayarak rahatça yollarda gezebiliyor.

19 Şubat 2019 Salı 17:37
İzmit’te köy yollarında patenle gezilebiliyor

İzmit’te köy yollarında yapılan çalışmaların ardından çocuklar patenle kayarak rahatça yollarda gezebiliyor.



Cumhur ittifakı adayı Sibel Gönül ile birlikte İzmit’in köylerine çıkarma yapan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Eseler Köyü’nde patenle kayan 8 yaşındaki Yunus Emre Ulu ile pozunu sosyal medya hesaplarında paylaştı8 yaşındaki patenli çocukla verdiği pozun ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Doğan, “2014 yılından itibaren İzmit’in köylerinin sorumluluğunun belediyemize geçmesiyle Büyükşehir Belediyemizin de destekleriyle çalışmalara başladık. Gayemiz köylerimizin Avrupa’nın köylerinden daha güzel hale gelmesiydi. Köylerimize mahalle konakları, parklar, meydanlar yaptık. Yollarını asfalt ya da parke yaparak, temizlik hizmetimizi aksatmadan yürüttük. Yaptığımız parke ve asfalt çalışmalarıyla artık vatandaşımız ayağı çamura değmeden evine gidebiliyor. Bu sayede artık Yunus Emre gibi çocuklarımız köyde rahatlıkla patenleriyle kayabiliyor” dedi.



İzmit Belediyesi olarak köylerin konforunu arttıran hizmetler verdiklerini belirten Başkan Doğan, “Köylerimiz için Türkiye’de ilk defa belediyemiz bünyesinde Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nü kurduk. Ziraat mühendisimiz, veteriner hekimimiz sürekli olarak köylülerimizi ziyaret ediyor, onları bilgilendirici eğitimler veriyor. Yine Türkiye’de ilk defa şehrimizde hayata geçirdiğimiz Modern Hayvan Pazarı projemiz sayesinde artık sokak ortasında, köprü altlarında hayvan satışları yapılmıyor. Artık vatandaşlarımız yılın 12 ayı Türkiye’nin en modern tesisine gelip hayvan alışverişlerini yapabiliyor. Ayrıca çiftçilerimize hem teorik, hem de pratik olarak eğitim verebileceğimiz meyve uygulama bahçesi projemizi de başlattık” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 17:37
  1. doğa

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