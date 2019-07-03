İzmit’te elektronik atıklar dönüşüme kazandırılıyor

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi’nden yapılan çağrıda, vatandaşlardan ev ve iş yerlerindeki televizyon, bilgisayar gibi elektronik atıkları çöpe atmamaları istendi.

Elektronik atıkların içinde bulunan ağır metaller, gazlar, kimyasalların kontrolsüz şekilde atılması halinde insan ve çevre sağlığı açısından büyük tehlikeler oluşturuyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, her hafta 1 tona yakın elektronik atıkları toplayarak geri dönüşüme kazandırıyor.

Elektronik atıkların çöp olmadığını hatırlatan yetkililer, “Elektronik atık çok tehlikeli bir atıktır. Bilgisayarlar,televizyonlar, buzdolabı, çamaşır makinası gibi kullanılmış elektronik atıklar, diğer evsel atıklar gibi çöpe atılmamalı. Çöpe atılan atıklardaki ağır metaller toprağın, suyun ve havanın kirlenmesine yol açmaktadır. İzmit Belediyesi olarak bu tür atıkları toplayan ekiplerimiz var. Ev ve iş yerlerinde kullanılmış elektronik ve elektrikli eşyalar bulunanlar 318 00 77 numaralı telefonu arayarak bunları aldırabilirler” dediler.