  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmit’te dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor

İzmit Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 13:09:32 -
İzmit’te dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor

İzmit Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.


Korona virüsle mücadele sürecinin ilk gününde bu yana İzmit’in mahalle ve köylerinde dezenfekte çalışmaları gerçekleştiren İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tedbirleri elden bırakmıyor. Ekipler cadde, sokak, park, çöp konteynırı ve pazar yerleri gibi noktalarda köpüklü, ilaçlı ve tazyikli yıkama ile dezenfektasyon işlemlerini gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında İzmit’in doğu ve batı bölgesi olmak üzere iki ayrı grup halinde tüm mahallelerde çalışan ekipler, gece gündüz demeden dezenfekte çalışmalarını hummalı bir şekilde gerçekleştiriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı