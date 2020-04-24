İzmit’te 8 bin 500 metre uzunluğundaki yürüyüş parkuru gün yüzüne çıkartılıyor

İzmit Belediyesi, kent tarihinde önemli bir yere sahip olan Paşasuyu Doğal Yaşam Vadisi’ni gün yüzüne çıkarma çalışmalarına başladı.

İzmit Belediyesi, Kocaeli tarihinde önemli yer tutan değerlere sahip çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent turizmine katkı sağlamak amacıyla Paşasuyu Doğal Yaşam Vadisi’nde doğal hayata hiçbir zarar gelmeyecek şekilde yürüyüş parkuru, piknik ve dinlenme alanı yapımı çalışmalarına başladı. Bu kapsamda Başkan Hürriyet öncülüğünde harekete geçen İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Gökçeören ve Çayırköy mahalleleri sınırları içinde kalan Paşasuyu’nda yaklaşık 7 bin 500 metre uzunluğundaki yürüyüş parkurunda tırpan ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.