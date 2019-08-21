İzmitli pazarcıların isteği yerine getirildi KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi pazarcıların talebi üzerine Perşembe Pazar alanında çalışmalara başladı.

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi pazarcıların talebi üzerine Perşembe Pazar alanında çalışmalara başladı.

Perşembe Pazarı esnafının pazar alanındaki mazgalların temizlenmesi talebine cevap veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, çalışmaları başlattı. Başkan Hürriyet’in pazarcılar ile buluşması sırasında gelen talep üzerine pazar alanındaki mazgalların temizlenmesi için ekipler harekete geçti. Fen İşleri,Park Bahçeler, Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı çalışmalar ile Pazar alanındaki 400 metre mazgalın temizliği tamamlandı.

Taleplerini İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e iletmelerinin hemen ardından belediye ekiplerinin çalışmalara başlamasından duydukları memnuniyeti belirten pazarcı esnafı,emeği geçenlere teşekkür etti.

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