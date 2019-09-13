İzmit’in tarihi binaları restore ediyor

İzmit Belediyesi, ilçede bulunan yapıları restore ederek şehir tarihine kazandırıyor.

İzmit Belediyesi şehir genelinde kaderine mahkam bırakılmış tarihi yapıları restore ederek şehir tarihine kazandırıyor. Belediyenin Etüt Proje Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında son olarak Akçakoca Mahallesi, Tabakhane Caddesi Süleyman Paşa Hamamı’nın yanında bulunan ve kullanım özgünlüğünü kaybetmeye başlayan tarihi tescilli yapıları kamulaştırarak röleve, restitüsyon ve rekonstrüksiyon proje çalışmalarını gerçekleştirdi. 19. yüzyıldan kalma ve toplamda 186 metre kare inşaat alanı bulunan 2 katlı yapının tüm işlemleri tamamlanmış olup son olarak rekonstrüksiyon çalışmalarında sona gelindiği belirtildi.

Tarihi binaların şehrin en değerli miraslarından biri olduğunu belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “İzmit, tarihi geçmişi olan ve medeniyetler beşiği bir şehirdir. Bu medeniyetlerin miraslarını korumakta boynumuzun borcudur.Şehrimizde ki tarihi yapıları restore edip, şehrimize kazandırıp, gelecek nesillerimize emanet edeceğiz” dedi.