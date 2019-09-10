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İzmit zabıtası öğrencilerin güvenliği için görevde

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ders zilinin çalmasıyla birlikte okul önlerinde görev yapmaya başladı.

10 Eylül 2019 Salı 11:32
İzmit zabıtası öğrencilerin güvenliği için görevde

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ders zilinin çalmasıyla birlikte okul önlerinde görev yapmaya başladı.


İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte trafik yoğunluğunun fazla olduğu şehir merkezinde Ulugazi ve Hızırreis, Kuruçeşme’de Kocatepe, Yenişehir deve Mimar Sinan İlkokulu önlerinde öğrencilerin giriş çıkış saatlerinde görev yapmaya başladı. Öğrencilerin güvenli bir şekilde okula giriş ve çıkışlarını sağlayan zabıta ekiplerinin bu uygulaması en çok velileri rahatlatıyor.


Zabıta ekipleri sadece bununla sınırlı kalmayıp okul önlerinde servis araçlarıyla ilgili de çalışmalar gerçekleştirip, öğrencilerin rahat ve güvenli bir şekilde servis araçlarından inip, okula girmelerine yardımcı oluyor. Ayrıca okul önlerindeki dilenci ve seyyar satıcılara karşı gerekli tedbirlerin alındığını belirten zabıta yetkilileri; gerçekleştirilen denetim ve kontrollerin okullar kapanıncaya kadar devam edeceğini bildirdi. Veliler, çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:32
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