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İzmit Körfezi’nden Çin’e kesintisiz taşıma

DP World Yarımca Limanı demiryolu ağına bağlandı.

30 Temmuz 2019 Salı 10:19
İzmit Körfezi’nden Çin’e kesintisiz taşıma

DP World Yarımca Limanı demiryolu ağına bağlandı. Bu durumda Çin’e kadar kesintisiz taşımaya imza atıldı.



İzmit Körfezi’nde 2016’dan beri faaliyet gösteren DP World Yarımca Limanı demiryolu ağına bağlandı.DP World Yarımca bu sayede Türkiye’nin demiryolu olan her köşesine hizmet vermenin yanı sıra, Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu ile Hazar Denizi’ne, oradan da Çin’e bağlanmış oldu.


Rayları denizle buluşturdu


Demiryolu bağlantısıyla birlikte DP World Yarımca Terminali başta Ankara, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya olmak üzere rayların uzandığı her yere gidecek. Sevkiyatı genellikle demiryolu ile yapılan maden filizi, mermer ve makinalar limana, oradan da hat gemileriyle dünyanın her yerine ekonomik ve güvenli bir şekilde ulaşacak.


Dün akşam gazeteciler ile bir araya gelen DP World Yarımca CEO’su Kris Adams, demiryolunun Kars-Tiflis-Bakü hattı ile İpek Yolu üzerinden Çin’e de bağlandığını hatırlatarak, "Böylece limanımız, Orta Koridor üzerinden Avrupa ülkelerine açılan bir kapı özelliği de kazanmış olacak" dedi. Adams, DP World’ün Kazakistan’daki Aktau ve Korgas limanlarına yönetim danışmanlığı verdiğini belirterek, "Çin pazarının Avrupa’ya bağlanmasında kritik rol oynayan limanımızın Türkiye’nin stratejik konulanmasına da katkıda bulunacağına eminim" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:19
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