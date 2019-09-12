İzmit Belediyesi’nden eğitime destek

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi ihtiyaç sahibi aileleri yeni eğitim öğretim döneminde de yalnız bırakmıyor.

Belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında İzmit Kart’a sahip ailelerin çocuklarına eğitim desteği sağlanıyor. İzmit Kart’a sahip ailelerin 2019-2020 eğitim öğretim dönemine başlayan 6-14 yaş çocuklarına, çocuk başına 150 TL değerinde eğitim desteği yardımı yapılmaya başlandı. Ailelerin tercihlerine göre belirlenen yardım içeriği kapsamında, okul giyimi veya kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kişiye özel çekler, alışveriş yapılmak üzere ailelere teslim ediliyor.

Hem çocukların ihtiyaçlarını gidermek hem de ailelerin yükünü hafifletmek amacıyla yapılan çalışmaların İzmit Belediyesi için büyük anlam taşıdığını belirten yetkililer, sosyal belediyecilik çalışmalarının devam edeceğini belirttiler.İzmit Kart’tan yararlanmak isteyen İzmit’te ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşların, fakirlik belgesi, nüfus kayıt örneği ve hanede yaşayan tüm bireylerin kimlik fotokopileriyle İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekiyor.