İzmit Belediyesi’nden açıklama

KOCAELİ (İHA) –İzmit’te düzenlenen SanatFest etkinliğinde sahne alan DJ Kardelen Başak üzerinden İzmit Belediyesi ve Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i hedef alan linç girişimiyle ilgili olarak belediyeden açıklama yapıldı.

Belediyenin Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Konuyla ilgili SanatFest İzmit etkinliği gerçekleşmesinin ardından bazı sosyal medya kullanıcılarının kasıtlı olarak, halkı tahrik etmeye yönelik olan tehdit, hakaret içeren paylaşımları ve bu paylaşımlar üzerinden, gerek İzmit Belediyesi gerekse İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet üzerindeki linç girişimi üzülerek takip edilmiştir.”

“Bu süreç içerisinde hakaret, tehdit, iftira, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, halkı kin ve öfkeye teşvik etme suçlarını işleyen kişiler hakkında ekran görüntüleri alınmak suretiyle gerekli yasal süreç başlatılacaktır.”