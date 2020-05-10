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Aktüel

İzmit Belediyesi “Askıda Fatura” için başvuru yaptı

İzmit Belediyesi, “Askıda Fatura” uygulamasını hayata geçirmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ve SEPAŞ’a başvuru yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 16:50:51 -
İzmit Belediyesi “Askıda Fatura” için başvuru yaptı

İzmit Belediyesi, “Askıda Fatura” uygulamasını hayata geçirmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ve SEPAŞ’a başvuru yaptı.


Korona virüs ile mücadelede ihtiyaç sahiplerine yönelik birçok projeye imza atan İzmit Belediyesi, bu kez Askıda Fatura uygulaması ile ekonomik yönden zor günler geçiren ve yüksek faturalarla mücadele eden ailelere bir nebze de olsun rahat nefes aldırmak istiyor. İzmit Belediyesi, Askıda Fatura projesini hayata geçirmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ve SEPAŞ ile görüşmelere başladı. Askıda Fatura için gerekli başvuruları yapan İzmit Belediyesi, gelecek olan geri dönüşün olumlu olması ve ilgili kurum ve şirketlerin internet ortamında işbirliği yapması halinde askıda fatura projesini hemen hayata geçirecek.


Askıda Fatura uygulaması hayata geçerse eğer yardımseverler online ortamdan ihtiyaç sahiplerinin faturalarını ödeyebilecek.

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