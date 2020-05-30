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Aktüel

İzmit Belediyesi 65 yaş üstü için pazar mesaisi yapacak

İzmit Belediyesi Gelir Birimi, pazar günleri sokağa çıkma izni olan 65 yaş üstü vatandaşların vergi borçlarını ödeyebilmeleri amacıyla, 31 Mayıs Pazar günü 14.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 16:58:18 -
İzmit Belediyesi 65 yaş üstü için pazar mesaisi yapacak

İzmit Belediyesi Gelir Birimi, pazar günleri sokağa çıkma izni olan 65 yaş üstü vatandaşların vergi borçlarını ödeyebilmeleri amacıyla, 31 Mayıs Pazar günü 14.00-16.00 saatleri arasında açık olacak.


İzmit Belediyesi, sokağa çıkma yasağında pazar günleri sokağa çıkma izni olan 65 yaş üstü vatandaşların vergi borçlarını ödeyebilmeleri için önemli bir kolaylık sağlayacak. Vergi borcu bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar, 31 Mayıs Pazar günü 14.00-16.00 saatleri arasında İzmit Belediyesi Gelir Birimine gelerek, vergilerini ödeyebilecek. Uygulama ile pandemi nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlanmış olacak.

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