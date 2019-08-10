İzmit bayrama hazırlanıyor

İzmit Belediyesi şehir ekipleri, ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalarla mahalleleri bayrama hazırlıyor.

Vatandaşların Kurban Bayramı’nda ziyaretlerini ve ulaşımlarını daha güzel yollarda yapabilmeleri ve daha güzel koşullarda hayatlarını sürdürebilmeleri amacıyla çalışmalarını yoğunlaştıran İzmit Belediyesi, bu kapsamda şehir genelinde yol, asfalt ve kaldırım çalışmalarını yürütüyor. Çalışmalar kapsamında Gedikli Köyünde bin 55 ton pmt serimi yapılarak 864,16 ton komple asfalt,180 ton pmt seriminin ardından 509,83 ton asfalt yama çalışması yapıldı. Bayraktar Mahallesi’nde 4 bin 152 ton pmt serilerek üzerine 3 bin 600 ton komple asfalt, Zeytinburnu Mahallesi’nde de bin 980 ton pmt serilerekbin80 ton komple asfalt çalışması yapıldı. .

Yine alt yapı çalışmaları tamamlanan Kulfallı Sekbanlı, Sepetçi,Sarışeyh mahallerinde hızlı bir şekilde çalışma başlatan İzmit Belediyesi ekipleri, 40 bin metrekare parke, 10.bin metre bordür kullanarak, Kabaoğlu, Üçtepeler, Sarıcalar ve Küme Evler mevkiinde 700 ton pmt serimi yapılarak tonlarca asfalt kullanılarak asfalt yama işlemlerini tamamladı.Atatürk, Merkez ve Fatih Mahallesi sokaklarında 400 ton pmt serimi yapılarak bin 260,8 ton asfalt yama çalışması tamamlandı. Tüysüzler Mahallesi’nde muhtelif sokaklarda 100 ton pmt serimi yapılarak 249,12 ton asfalt yama çalışması tamamlandı.

Öte yandan İzmit Zabıtası, ilçe halkının rahat ve huzurlu bir bayram geçirebilmesi amacı 7 gün 24 saat görev başında olacak. Bayram öncesi kent merkezi ve ana caddelerde denetimlerini sıklaştıran ekipler, vatandaşların istek ve taleplerine anında cevap veriyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri; Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile diğer müdürlük ekipleri ile koordineli bir şekilde çalışma yaparak, olumsuzluklara müdahale edecek. Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, vatandaşların kurbanlık hayvanlarını toplu kesim yerlerinde kesmesi gerektiği konusunda da uyararak, “Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kesim alanları dışındaki alanlarda kaçak kesim yapanlarla ilgili denetimler gerçekleştirilecektir. Bu konuda vatandaşımızın daha duyarlı olacağına inanıyoruz” dediler.