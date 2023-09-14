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Yerel İzmit Bal Günleri başladı
Yerel

İzmit Bal Günleri başladı

Yeniakit Publisher
2023-09-14 14:32:00 -
İzmit Bal Günleri başladı

İzmit Belediyesi ve Kocaeli İli Arı Yetiştiricileri Birliği ortaklığında her yıl düzenlenen İzmit Bal Günleri etkinliği belediye meydanında başladı.

Kentteki bal üreticilerini desteklemek ve doğal, katkısız ürünleri vatandaşlarla buluşturmak amacıyla her yıl düzenlenen İzmit Bal Günleri başladı. İzmit Belediyesi ile Kocaeli İli Arı Yetiştiricileri Birliği ortaklığında düzenlenen İzmit Bal Günleri 17 Eylül'e kadar İzmit Belediye Meydanı’nda vatandaşları bekliyor. Vatandaşlar stantları boş bırakmazken üreticilerin de yüzü güldü.

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