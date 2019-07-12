İzmirspor’a milli teknik direktör Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden İzmirspor, İşitme Engelliler Milli Takım Teknik Direktörü Ali Metin’i takımın başına getirdi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden İzmirspor, İşitme Engelliler Milli Takım Teknik Direktörü Ali Metin’i takımın başına getirdi.

İzmirspor’un yeni hocası İşitme Engelliler Milli Takım Teknik Sorumlusu Ali Metin oldu. Kulüp binasında düzenlenen imza törenine Metin’in yanı sıra İzmirspor Başkanı Emin İşletir, Başkanvekili Nedim Topaloğlu, Asbaşkan Doğukan Baş ve yöneticiler katıldı. Mavi-beyazlılarla bir yıllık sözleşme imzalayan Ali Metin, İzmirspor’a geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunun altını çizen Başkan Emin İşletir ise, “Hedeflediğimiz şampiyonluğa tecrübeli teknik adam Ali Metin hocamız ve ekibimizle ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

Deneyimli teknik adamın yardımcılıklarını Ahmet Uçar, Muharrem Türkben, Mehmet Tevfik Erdenerin ve Fehim Doğan yapacak.

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