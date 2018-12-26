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İzmirlilerin İZBAN isyanı... "Millet uzaya çıkıyor, biz metroya binemiyoruz"

İZBAN kullanamayan ve kapıdan dönmek zorunda kalan İzmirliler, "Millet uzaya çıkıyor, biz İZBAN kullanamıyoruz." yorumlarıyla CHP belediyeciliğini eleştiriyor.

26 Aralık 2018 Çarşamba 09:58

Demiryol-İş Sendikası ile İZBAN arasındaki Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmelerinde, İZBAN’ın yüzde 22’lik zam teklifinde bulunması ve bunun kabul görmemesi üzerine 10 Aralık’ta greve çıkan İZBAN işçileri, grevin 17. gününe girdi.

İZBAN'da ek seferler durdu

Demiryol İzmir Şubesinin, İZBAN’da devam eden grevin kırıldığı suçlaması ve ek tren seferlerinin durdurulması talebiyle açtığı davada, Karşıyaka 1. İş Mahkemesi, dün sendika üyesi olmayan 7 işçinin saat 24 dakikalık aralıklarla yaptığı seferleri durdurma kararı aldı.

Kararın ardından, kentin ana arterlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Millet uzaya çıkıyor, İzmirliler metroya binemiyor

Dün İZBAN’da seferlerin tamamen durduğundan haberi olmayanlar, kapıdan dönmek zorunda kaldı. İZBAN, günlük 300 bin civarında yolcu taşıyordu.

Yaşananlara tepki gösteren İzmirli vatandaş "Uzay çağında olur mu böyle bir şey. Millet uzaya çıkıyor biz daha İZBAN kullanmayı bilmiyoruz." diye konuştu.

İş verenden yeni teklif

İZBAN’da başlayan grev 17’inci gününe girerken, işverenden yeni bir teklif geldi. İşçilerin örgütlü bulunduğu Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi yöneticileri ile dün akşam saatlerinde yeniden bir araya gelen İZBAN yönetimi, son teklifini sundu.

Daha önce ücretler için verilen yüzde 22’lik zam teklifi, yüzde 26 bandına çekildi.

Görüşmeler sabaha dek sürdü

Dün akşam saat 21.30’da başlayan görüşmelerin, sabaha kadar devam ettiği öğrenildi. Sendikanın, verilen zam oranı karşısında nihai kararını henüz vermediği belirtildi.

Demiryol-İş Sendikası’nın, grevdeki işçiler ile konuyu değerlendirerek, gün içerisinde olumlu veya olumuz bir yanıt vermesi bekleniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 09:58
  1. izban
  2. Demiryolu İşçileri Sendikası
  3. tis
  4. yoplu iş sözleşme
  5. Demiryol İzmir Şubesi

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