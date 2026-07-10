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Fenerbahçe’den transfer harekâtı! 24 saat içerisinde İstanbul’da olacak

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fenerbahçe’den transfer harekâtı! 24 saat içerisinde İstanbul’da olacak

Fenerbahçe uzun süredir transfer gündeminde yer alan Mason Greenwood'u getirmek için yönetiminden Cihan Kamer ve Oğuz Çetin Fransa'ya gitti.

#1
Foto - Fenerbahçe’den transfer harekâtı! 24 saat içerisinde İstanbul’da olacak

Fenerbahçe yetkilileri, İngiliz yıldız Mason Greenwood'u getirmek için Marsilya'ya gitti.

#2
Foto - Fenerbahçe’den transfer harekâtı! 24 saat içerisinde İstanbul’da olacak

A Spor Muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre, Fenerbahçe yönetiminden Cihan Kamer ve Oğuz Çetin, Greenwood transferini tamamlamak için Marsilya'ya gitti. 24 saat içerisinde Mason Greenwood'un, Fenerbahçe için İstanbul'da olması bekleniyor.

#3
Foto - Fenerbahçe’den transfer harekâtı! 24 saat içerisinde İstanbul’da olacak

Öte yandan Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Mason Greenwood'u 39.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

#4
Foto - Fenerbahçe’den transfer harekâtı! 24 saat içerisinde İstanbul’da olacak

Anlaşmada 5 milyon Euro şampiyonluk bonusu da yer alıyor.

#5
Foto - Fenerbahçe’den transfer harekâtı! 24 saat içerisinde İstanbul’da olacak

Greenwood'un yıllık maaşı ise 10 milyon Euro olacak.

#6
Foto - Fenerbahçe’den transfer harekâtı! 24 saat içerisinde İstanbul’da olacak

Marsilya'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Mason Greenwood, 26 gol attı ve 11 asist yapti.

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