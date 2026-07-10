Fenerbahçe’den transfer harekâtı! 24 saat içerisinde İstanbul’da olacak
Fenerbahçe uzun süredir transfer gündeminde yer alan Mason Greenwood'u getirmek için yönetiminden Cihan Kamer ve Oğuz Çetin Fransa'ya gitti.
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Fenerbahçe uzun süredir transfer gündeminde yer alan Mason Greenwood'u getirmek için yönetiminden Cihan Kamer ve Oğuz Çetin Fransa'ya gitti.
Fenerbahçe yetkilileri, İngiliz yıldız Mason Greenwood'u getirmek için Marsilya'ya gitti.
A Spor Muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre, Fenerbahçe yönetiminden Cihan Kamer ve Oğuz Çetin, Greenwood transferini tamamlamak için Marsilya'ya gitti. 24 saat içerisinde Mason Greenwood'un, Fenerbahçe için İstanbul'da olması bekleniyor.
Öte yandan Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Mason Greenwood'u 39.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.
Anlaşmada 5 milyon Euro şampiyonluk bonusu da yer alıyor.
Greenwood'un yıllık maaşı ise 10 milyon Euro olacak.
Marsilya'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Mason Greenwood, 26 gol attı ve 11 asist yapti.
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