İzmirliler doğal gaz faturalarını Turkcell'den ödeyebiliyor

İSTANBUL (AA) -Turkcell’in İzmir Doğalgaz Dağıtım AŞ (İzmir Gaz) ile birlikte hayata geçirdiği uygulama sayesinde İzmirliler doğal gaz faturalarını Turkcell mağazalarından ve dijital satış noktalarından ödeyebiliyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, başlattığı uygulamalarla müşterilerinin hayatını kolaylaştıran Şirket, İstanbul’dan sonra İzmir’de de doğal gaz faturası tahsilatına başladı.

İzmirliler, doğalgaz faturalarını İzmir Gaz münhasır veznelerinin yanı sıra şehirdeki Turkcell mağazalarından ya da dijital satış noktalarından kolayca yapabiliyor.

Uygulama ile İzmirliler, diğer ödeme noktalarında kuyrukta beklemek yerine hızlı ve güvenilir fatura ödeme imkanıyla zamandan tasarruf sağlıyor. Turkcell’in başlattığı hizmetten diğer operatör müşterileri de yararlanabiliyor.

İzmir Gaz aboneleri ödemelerini Turkcell’in yeni nesil dijital ödeme paltformu Paycell aracılığıyla da yapabiliyor.

Turkcell, İstanbul’da İSKİ ve İGDAŞ, Mersin’de ise MESKİ fatura ödemeleri için benzer hizmetler sunuyor.