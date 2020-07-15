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Aktüel

İzmirli sporcular 15 Temmuz şehitleri için koştu

Yeniakit Publisher
2020-07-15 10:58:08 -
İzmirli sporcular 15 Temmuz şehitleri için koştu

İZMİR (AA) - İzmir'de, "15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma Koşusu" düzenlendi.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından gerçekleştirilen "15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma Koşusu", Atatürk Stadı çevresinde koşuldu.

Bin metrelik parkurda gerçekleştirilen koşu, erkekler ve kadınlar olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi. Yarışma sonunda dereceye girenlere madalya ile üzerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü baskılı tişört hediye edildi.

Atletizm Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Hikmet Öncel, "15 Temmuz ülkemizin kurtuluşu oldu. O zor dönemleri atlattık. İnşallah bundan sonra böyle bir şey olmaz." diye konuştu.

Kadınlar kategorisi birincisi Aysel Önder ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Hiç değilse şehitlerimiz için bir şey yapabildik. Ne mutlu bize." diye konuştu.


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