İzmirli müzisyen 7 yaşındaki çocuğa orkestralı doğum günü kutlaması yaptı

İZMİR (AA) - İzmirli müzisyen Hikmet Durmuş, annesinin kendisine sosyal medya aracılığıyla ulaştığı 7 yaşındaki Ada Karacan'a orkestrayla sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.

Balçova ilçesinde yaşayan Ada Karacan, bir alışveriş merkezinde düzenlenecek yaş günü kutlamasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi kapsamında 20 yaşından küçükler için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle iptal edilmesi üzerine çok üzüldü.

Anne Aynur Karacan, sosyal medya üzerinden müzisyen Hikmet Durmuş'tan yardım istedi.

Arkadaşlarıyla Ada'ya sürpriz bir doğum günü hazırlayan Durmuş padişah kıyafeti, orkestra üyeleri ise çizgi film kahramanları kostümleri giydi ve küçük çocuğun evinin bulunduğu sokağa gitti.

Ellerinde pasta ile Karacan'ın sevdiği şarkıları seslendiren Durmuş ve arkadaşları küçük kıza unutamayacağı bir doğum günü yaşattı.

Durmuş, sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak Karacan'ın evinin kapısında 7. yaş günü pastasının mumlarını beraber üfledi.

Ada Karacan, her yıl doğum gününü arkadaşlarıyla kutladığını, bu yıl yaşanan Kovid-19 salgını nedeniyle doğum gününde onlarla birlikte olamadığı için üzüldüğünü söyledi.

Evinde otururken bir anda sokaktan gelen "İyi ki doğdun Ada" seslerini duyunca çok mutlu olduğunu anlatan Karacan, "Ben Hikmet abime ve arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiler. Onlar sayesinde unutamayacağım bir doğum günü yaşadım." diye konuştu.

Hikmet Durmuş da Ada'nın sevindiğini görmenin kendilerini de mutlu ettiğini aktardı.



