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Aktüel

İzmirli Münevver teyze kurbanlık keçisini Türk Kızılaya bağışladı

Yeniakit Publisher
2020-07-30 16:04:10 -
İzmirli Münevver teyze kurbanlık keçisini Türk Kızılaya bağışladı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Münevver Çetin, kurbanlık olarak beslediği keçisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılaya bağışladı.

Fatih Mahallesi'nde yaşayan Çetin, kurban bağışını evine gelen Türk Kızılay Menemen Şubesi görevlilerine teslim etti.

Çetin, AA muhabirine, komşularının Türk Kızılaya kurban bağışlamasından etkilendiğini ifade ederek, Kızılay'ın, bağışları ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk Kızılayın evlere konserve kutusunda kavurma et ulaştırmasına ilk kez tanık olduğunda çok duygulandığını aktaran Çetin, yardımlaşmanın önem taşıdığını ifade etti.

Türk Kızılay Menemen Şubesi Başkanı Serkan Orun da Çetin'in evinde beslediği keçiyi ihtiyaç sahiplerine ulaşması için bağışladığını kaydederek, "Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim." dedi.


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