0553 313 94 23

İzmir’in yeni orman alanı nakış gibi işleniyor

İzmir’in Bornova ilçesinde 112 hektar alan, 3 ay gibi kısa bir sürede yeniden düzenlenirken, bölgeye 130 bin fidan dikildi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 10:58
İzmir’in yeni orman alanı nakış gibi işleniyor

İzmir’in Bornova ilçesinde 112 hektar alan, 3 ay gibi kısa bir sürede yeniden düzenlenirken, bölgeye 130 bin fidan dikildi. Orman ekibi, çalışmalarıyla bölgeyi adeta nakış gibi işledi.


Geçtiğimiz günlerde Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından yayımlanan raporda, 10 yıllık çevre değerlendirmesinde Türkiye’den övgüyle bahsedilmiş, Türkiye’de ormanların kapladığı alanın genişlediği belirtilmişti. Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleşen ormanların varlığını arttırma çalışmalarından birisi de İzmir’de gerçekleşiyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir’in dağlarını adeta nakış gibi işleyerek ormanlık alanları çoğaltıyor ve binlerce fidanı toprakla buluşturmaya devam ediyor. İzmir’in Bornova ilçesi Yakaköy mevkiinde, 112 hektarlık bir alanın yaklaşık 3 ay gibi kısa bir sürede toprak işlemesi tamamlanıp ağaçlandırıldı.



Her yıl 11 milyon adet fidan üretiliyor


Konuya ilişkin açıklamada bulunan İzmir Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol, toplam 112 hektarlık alanda 130 bin adet fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade etti. Servi, kızılçam, akasya gibi türlerde fidanların dikildiğini belirten Orman Bölge Müdürü Vekili Mehmet Erol, 2018 yılında bölge müdürlüğü olarak 2 bin 300 hektar orman alanını ağaçlandırdıklarını, toplam 3,5 milyon adet fidanı da toprakla buluşturduklarını söyledi. Erol, Muradiye ve Torbalı Fidanlık müdürlüklerinde her yıl toplam 11 milyon adet fidan ürettiklerini de sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 10:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    1. Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü,..
    2. Yerli ve milli 5G teknolojisi teşvik..
    3. Yangın sebebiyle 5. katta mahsur kalan..
    4. Kalaycılıkla geçen bir ömür
    5. Şehit Cenazesi Tokat’ta
    6. Elbeyli’de kariyer günleri etkinliği
    7. Sivas mazlumunun çilesi bitmiyor
    8. (ÖZEL) Girdikleri iş yerinden 2..
    9. Bosnalı kardeşler, taraftarı oldukları..
    10. Hastalıktan ölmek üzere olan köpeğin..
    11. ’Yöresel Erzak ve Hazırlama Projesi
    12. Beşiktaş’ta Olağan Divan Kurulu başladı
    13. Millet İttifakı adayı Şıktalı’dan..
    14. İzmir’in yeni orman alanı nakış gibi..
    15. Cem İşçiler’den Aliağa’da kahkaha..
    16. Türkiye’nin yeni sondaj gemisi Yalova..
    17. Başkan Çolakbayrakdar: “Kayseri’ye..
    18. Gizli buluşma belgelendi! HDP'den..
    19. (Özel Haber) ‘Hassas burunlar’ göz..
    20. 1. Lig'in zirvesinde zorlu karşılaşma
    21. Yozgat Şehir Hastanesi ABD'de büyük..
    22. AGÜ’de 4. Yaşam Bilimleri Kongresi
    23. Sözcü’den yeni bir çirkeflik
    24. (Özel) Önce hastane koridorundan..
    25. Rozetini Erdoğan takmıştı! 6 yıl..
    26. Okulda tilavet ve etkinlik sınıfı..
    27. Karlar eridi yatırımlar hızlandı
    28. Batman sanayi ile gelişiyor
    29. Hulusi Akar'dan açıklama: ABD'ye..
    30. Başkent’te bulunan ’Yaşlılar ve..
    Soylu ilk kez açıkladı: ABD, Karayılan'a bakın ne vermiş!
    Soylu ilk kez açıkladı: ABD, Karayılan'a bakın ne vermiş!
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"