İzmir’in yeni orman alanı nakış gibi işleniyor

İzmir’in Bornova ilçesinde 112 hektar alan, 3 ay gibi kısa bir sürede yeniden düzenlenirken, bölgeye 130 bin fidan dikildi. Orman ekibi, çalışmalarıyla bölgeyi adeta nakış gibi işledi.

Geçtiğimiz günlerde Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından yayımlanan raporda, 10 yıllık çevre değerlendirmesinde Türkiye’den övgüyle bahsedilmiş, Türkiye’de ormanların kapladığı alanın genişlediği belirtilmişti. Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleşen ormanların varlığını arttırma çalışmalarından birisi de İzmir’de gerçekleşiyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir’in dağlarını adeta nakış gibi işleyerek ormanlık alanları çoğaltıyor ve binlerce fidanı toprakla buluşturmaya devam ediyor. İzmir’in Bornova ilçesi Yakaköy mevkiinde, 112 hektarlık bir alanın yaklaşık 3 ay gibi kısa bir sürede toprak işlemesi tamamlanıp ağaçlandırıldı.

Her yıl 11 milyon adet fidan üretiliyor

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İzmir Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol, toplam 112 hektarlık alanda 130 bin adet fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade etti. Servi, kızılçam, akasya gibi türlerde fidanların dikildiğini belirten Orman Bölge Müdürü Vekili Mehmet Erol, 2018 yılında bölge müdürlüğü olarak 2 bin 300 hektar orman alanını ağaçlandırdıklarını, toplam 3,5 milyon adet fidanı da toprakla buluşturduklarını söyledi. Erol, Muradiye ve Torbalı Fidanlık müdürlüklerinde her yıl toplam 11 milyon adet fidan ürettiklerini de sözlerine ekledi.