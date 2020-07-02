  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmir'in Urla ilçesindeki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-02 01:13:14 -
İzmir'in Urla ilçesindeki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün öğlen saatlerinde Yağcılar mevkisinde çıkan ve 3 helikopter, 10 arazöz ile bir yangın söndürme uçağıyla müdahale edilen yangına ilişkin soruşturma kapsamında yangının çıktığı tarlayı tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemede kaynak yapılmış demir paneller ve çok sayıda kaynak elektrodu bulundu.

Yangının başladığı tarlanın sahibi S.Ü., ifadesinde tarlasında bulunan güneş enerjisi panellerinin sökülmesi için çağırdığı kaynakçı M.G.'nin (52) kaynak yaptığı esnada kıvılcımların yerde bulunan anızları tutuşturduğunu söyledi.

S.Ü'nün ifadesi doğrultusunda jandarmaya çağrılan M.G'nin burada yapılan sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından Urla Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı