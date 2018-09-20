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İzmir'in Tire ilçesinde tarihi konak alev alev yandı

Tire ilçesinde restorasyonu devam eden tarihi  bir konakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

20 Eylül 2018 Perşembe 08:12
İzmir'in Tire ilçesinde tarihi konak alev alev yandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından  restorasyonu devam eden, Tire Belediyesine ait tescilli ve 1903 yılında yapılan  üç katlı ahşap konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Patlama sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine  itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere üç itfaiye aracı ve Tire Belediyesine ait sulama tankeriyle  müdahalede bulunuldu.

Ekiplerin yaklaşık iki saatte söndürdüğü yangın nedeniyle binanın bazı  duvarlarında çökme meydana geldi.

Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek ve İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge  olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip etti.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 08:12
  1. İzmir
  2. Yangın

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