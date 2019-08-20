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İzmir’in ormanlarında yürekleri sızlatan acı bilanço

İzmir’in Karabağlar ilçesinde geçtiğimiz pazar günü başlayan, Menderes ve Seferihisar ilçesine kadar uzanan orman yangınının söndürme çalışmaları aralıksız olarak devam ederken helikopterden çekilen yanan ağaçların görüntüsü yürekleri burktu.

20 Ağustos 2019 Salı 12:00
İzmir’in ormanlarında yürekleri sızlatan acı bilanço

İzmir’in Karabağlar ilçesinde geçtiğimiz pazar günü başlayan, Menderes ve Seferihisar ilçesine kadar uzanan orman yangınının söndürme çalışmaları aralıksız olarak devam ederken helikopterden çekilen yanan ağaçların görüntüsü yürekleri burktu.


Karabağlar ilçesi Tırazlı Mahallesi’nde geçtiğimiz pazar günü henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı orman yangını başlamıştı. Seferihisar ve Menderes ilçesine sıçrayan yangın, aradan 3 gün geçmesine rağmen kontrol altına alınamadı.



Acı bilanço: 500 hektar alan zarar gördü, binlerce ağaç yandı


20 helikopter ve 200 arazözle yangını kontrol altına almak için aralıksız olarak çalışmaya sürerken 500 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının acı bilançosu havadan görüntülendi. Helikopterle çekilen görüntüler, adeta yürekleri sızlattı. Binlerce ağacın zarar gördüğü yangından geriye üzücü görüntüler kaldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangını helikopterle havadan denetledi.


Yetkililer tarafından çalışmaların iyiye doğru gittiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 12:00
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