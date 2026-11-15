İzmir'in orman köyleri için yangına müdahalede yeni dönem!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, orman köyleri ve ulaşılması güç bölgelerdeki yangınlara daha etkili müdahale için itfaiye filosuna yüzde 100 yerli üretim 10 adet 4x4 arazi tipi arazöz ekledi. Araçlar, Dünya Bankası ve İller Bankası iş birliğiyle yürütülen Türkiye Deprem, Sel ve Orman Yangınları Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamındaki filo yenilemesinin ilk etabında teslim alındı.

TEFWER kapsamında İzmir'e ayrılan 13,5 milyon Euro'luk bütçeyle itfaiye filosunun yenilenmesi hedefleniyor. Çalışmaları Makine İkmal, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı yürütüyor.

Kiraz, Beydağ, Bergama ve Selçuk'ta müdahale kolaylaşacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Karaman, geçmiş yıllarda yaşanan orman yangınlarının teşkilata önemli deneyimler kazandırdığını anlattı. Karaman'a göre filoda 284 araç bulunmasına rağmen arazi tipi araç eksikliği, özellikle kırsal bölgelerde müdahaleyi zorlaştırıyordu.

"Kiraz, Beydağ, Bergama ve Selçuk gibi engebeli arazi şartlarına sahip bölgelerde çıkan yangınlara müdahale etmekte zorlanıyorduk" diyen Karaman, "Artık mevcut araçlarımızın ulaşamadığı noktalara bu araçlarla rahatlıkla erişip müdahale edebileceğiz" sözleriyle yeni araçların kırsalda ve engebeli arazide sağlayacağı kolaylığı dile getirdi.

3 bin 500 litre su, takla kafesi ve 30 metrelik vinç

Yeni arazözler 3 bin 500 litre su, 500 litre imdat suyu ve 200 litre köpük tankı kapasitesi taşıyor. Engebeli arazideki etkilere karşı güçlendirilen şasiler, muhtemel devrilmelerde personelin güvenliğini artırmak amacıyla iki farklı tipte takla kafesiyle donatıldı. Hem kentsel hem de kırsal yangınlarda kullanılabilecek şekilde tasarlanan araçlar, dört tekerlekten çekiş sistemi sayesinde ulaşılması güç noktalara erişebilecek.

Araçlarda 320 beygir gücünde, 7,7 litre hacimli Renault Trucks D 14 P4X4 motor bulunuyor. Otomatik şanzıman ve farklı arazi şartlarına uygun vites seçenekleri çeşitli zeminlerde hareket imkânı sağlıyor; donanımda 5,4 ton çekme kapasiteli 30 metre kablolu elektrikli vinç ile 10 ton kapasiteli hidrolik kriko da yer alıyor. Yönlendirmeli projektörler ve LED tepe lambaları gece operasyonlarını kolaylaştıracak.

İkinci etapta 22 araç hedefleniyor

Makine İkmal Şube Müdürü Melike Çoban, 10 yeni arazözün özellikle orman köylerindeki yangınlara müdahale kapasitesini artıracağını söyledi. Projenin ikinci etabında da yeni araç alımı planlanıyor. Çoban, "İki yangın müdahale robotu, sekiz sepetli bomlu araç, altı itfaiye arazözü ve altı dar alan arazözü alınması hedefleniyor" dedi.

Çoban'ın verdiği bilgiye göre ihale dokümanlarının revizyonu tamamlanarak İller Bankası'na gönderildi. Onay sürecinin ardından satın alma ve ihale işlemlerine başlanacak.