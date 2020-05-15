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İzmir’in onuru Gazeteci Hasan Tahsin anıldı

İzmir’in işgali sırasında ilk kurşunu atarak Milli Mücadele’yi başlatan Gazeteci Hasan Tahsin, Konak’taki “İlk Kurşun Anıtı” önündeki törenle anıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:53:28 -
İzmir’in onuru Gazeteci Hasan Tahsin anıldı

İzmir’in işgali sırasında ilk kurşunu atarak Milli Mücadele’yi başlatan Gazeteci Hasan Tahsin, Konak’taki “İlk Kurşun Anıtı” önündeki törenle anıldı.


İzmir’in işgalinin başladığı 15 Mayıs 1919’da işgalci askerlere ilk kurşunu atan ve orada şehit edilen Gazeteci Hasan Tahsin, “İlk Kurşun Anıtı” önünde düzenlenen törenle anıldı. Törene CHP İzmir milletvekilleri Atilla Sertel ve Tacettin Bayır, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen ve sanatçı Levent Üzümcü katıldı. Güvenli mesafe kurallarına uygun düzenlenen tören, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen ve yönetim kurulu üyelerinin anıta çelenk koymasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından kürsüye gelen Dikmen, “Mesleklerinin gereğini yerine getiren gazeteciler yıllardır korkmadan, ödün vermeden gerçekleri söyleyip yazmaya devam ediyorlar. Tıpkı bundan 101 yıl önce bugün fikirleri eylemi doğuran, bir ulusun bağımsızlık mücadelesinin öncülerinden biri olan Hukuk-u Beşer gazetesinin sahibi Osman Nevres’in, yani Hasan Tahsin’in yaptığı gibi. O sadece fikirleriyle, yazdıklarıyla değil, konuşmalarıyla, imza attığı bildirilerle, katıldığı toplantı ve eylemleriyle, gazetesiyle o kara günlerde gerçek bir aydın olduğunu göstermişti. Gazeteci toplumun öncü güçlerinden biridir. Gerçeklerin halkla buluşmasına aracılık edendir. Hasan Tahsin döneminin gerçekleri ve gereğiyle bunu bir adım öteye taşımış, vatanı ulusu için ilk kurşunu atarak direnişin simgesel öncülerinden olmuştur. Sömürgeci işgale başkaldırıyı başlatan bu kurşun, Milli Mücadele’ye güç veren önemli adımlardan biridir. Bu adım Hasan Tahsin’i bir asır öncesinden bugüne taşımıştır” diye konuştu.

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