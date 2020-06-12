İzmir’in kalbine TEKNİK YAPI imzası

Emlak Konut GYO güvencesi ve gayrimenkul sektörünün önde gelen iki güçlü markası Teknik Yapı – Halk GYO kalitesiyle sunulan EVORA İZMİR projesi, yeni bir dönemece girdi. Emlak Konut GYO’nun başlattığı “Hayallerini Erteleme Türkiye” kampanyasındaki tüm fırsatlar, Evora İzmir projesiyle İzmir’in kalbi Alsancak’ta yer almak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor ve Evora İzmir projesindeki satış şartlarının temelini oluşturuyor. Alsancak’ta daire almak isteyenler, satış ofisinin kapısından yüzde 10 indirim avantajıyla giriyor ve daireyi seçtikten sonra yüzde 5 peşinat ödeyerek süreci başlatıyor, dairenin taksit ödemeleri de üçüncü yıldan itibaren başlıyor. Taksit ödemeleri 180 aya varan vadeye yayılabiliyor.

Bol daire seçenekli

Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım “Evora İzmir, Alsancak’ı doya doya yaşamayı vadediyor. Bununla birlikte çok önemli bir kampanyaya ev sahipliği yaparak, hem yaşam hem da yatırım fırsatı sunuyor” dedi.

Türkiye’nin tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini hatırlatan Umut Durbakayım, “Pandemi süreciyle ön plana çıkan geniş daire konsepti Evora İzmir’de de kendini gösterecek. Proje kapsamındaki büyük daire sayısı, projenin yüzde 40 civarında olacak. Çok amaçlı bir proje olarak tasarlanan projede huzurlu yaşam alanları, yoğun iş temposunun yaşanacağı alanlardan ayrıştırıldı. Bu kapsamda giriş çıkışları tamamen bağımsız olarak tasarlanan ve 1+1 ve 2+1 dairelerden oluşan bloklar, projedeki otel, kültür ve sanat yerleşkesinin hemen yanı başında yer alacak” açıklamasıyla Evora İzmir’in yeni normale uygun bir proje olduğunun altını çizdi.