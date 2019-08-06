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İzmir’in gururu oldular

Yaşar Üniversitesi öğrencisi ve mezunu İzmirli sporcular, ETU Triatlon Balkan Şampiyonası ile Türkiye Rüzgar Sörfü Ligi yarışlarına damga vurdu.

06 Ağustos 2019 Salı 12:10
İzmir’in gururu oldular

Yaşar Üniversitesi öğrencisi ve mezunu İzmirli sporcular, ETU Triatlon Balkan Şampiyonası ile Türkiye Rüzgar Sörfü Ligi yarışlarına damga vurdu. Bu yıl ülkemizde İstanbul Kartal’da düzenlenen ETU Triatlon Balkan Şampiyonasında Elit Erkeklerde yarışan Gültigin Er şampiyonluğa ulaşırken ,kadınlarda İpek Öztosun gümüş ve Ece Calp ise bronz madalya kazandı.


Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul Kartal’da düzenlenen 2019 ETU Sprint Triatlon Balkan Şampiyonasına; yıldızlar, gençler ve elit kategorilerinde toplam 15 ülkeden 500’ün üzerinde sporcu katıldı. 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşu etabından oluşan parkurda mücadele eden Yaşar Üniversiteli milli triatletler, İstanbul’da ilk kez düzenlenen şampiyonaya damga vurarak İzmir’in gururu oldu.


Elit Erkekler kategorisinde, 5 yıl önce başladığı triatlonda kısa sürede milli takıma yükselen işletme bölümü öğrencisi Gültigin Er birinci, Elit Kadınlar kategorisinde ise uluslararası ticaret ve finans programı yüksek lisans öğrencisi İpek Öztosun Balkan ikinci, işletme programı yüksek lisansı bu yaz bitiren milli triatlet Ece Bakıcı Calp ise üçüncü oldu. Milli takım formasıyla daha önce de birçok uluslararası dereceye imza atan Er, Öztosun ve Calp, hedeflerinin ülkemize yeni başarılar kazandırmak olduğunu ifade etti.


Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu Rüzgar Sörfü/Slalom Türkiye Ligi’nin ilk ayağına Fulya Ünlü damga vurdu. Yaşar Üniversitesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümünü bu yaz bitiren Göztepe sporcusu Fulya Ünlü, 7 etap halinde yapılan yarışlarda tüm etapları da kazanarak birinci olmayı başardı. Kariyerinde dünya şampiyonlukları bulunan Ünlü, bir sonraki yarışın 19-22 Eylül 2019’da Alaçatı’da yapılacağını belirterek, hedefinin orada da tüm serileri kazanmak olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 12:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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