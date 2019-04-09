0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

İzmir’in en ilginç devir teslimi: Başkanlığı eşine devretti

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, mazbatasını almasının ardından eşi Mehmet Ali Çalkaya’dan başkanlığı devraldı.

09 Nisan 2019 Salı 11:46
İzmir’in en ilginç devir teslimi: Başkanlığı eşine devretti

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, mazbatasını almasının ardından eşi Mehmet Ali Çalkaya’dan başkanlığı devraldı. Duygu dolu anların yaşandığı devir teslim töreninde görevini devreden Çalkaya, "Cumhuriyetin 100. yılını kapsayan bu dönemde cumhuriyete değer veren vatandaşlar seçimde gerekeni yapmıştır" derken, Fatma Çalkaya da adaletten ayrılmadan Balçova halkına hizmet edeceğinin sözünü verdi.


Seçimlerden sonra en çok merak edilen törenlerden birisi olan Balçova Belediye Başkanlığının devir-teslim töreni gerçekleştirildi. Adaylığı kabul edilmeyen Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya’nın yerine, CHP tarafından Çalkaya’nın eşi Fatma Çalkaya aday gösterilmişti. Fatma Çalkaya, yüzde 67 oy alarak belediye başkanı seçildi. Balçova İlçe Seçim Kurulunda yapılan törenle mazbatasını alan Fatma Çalkaya ve belediye meclis üyeleri, daha sonra Balçova Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.


Resmi törenin ardından belediyeye geçen Fatma Çalkaya’yı eski başkan ve eşi olan Mehmet Ali Çalkaya ile coşkulu bir kalabalık karşıladı. Devir-teslim töreninde bir konuşma yapan Mehmet Ali Çalkaya, "Bugün bu ülkede hala rahat yaşayabiliyorsak bu cumhuriyet sayesindedir. 2019 seçimleri de bu açıdan ayrıca önemlidir; çünkü cumhuriyetin 100. yıldönümü bu dönemde 2023 yılında yaşanacaktır. İktidar bu seçimlerde bütün önemli şehirleri kaybetti. Milletimiz cumhuriyete ve Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği değerlere bağlılığını seçimlerde gösterdi. Cumhuriyet öncelikle kadınlara çok önem verdi. Balçova Halkı’da seçimlerde bir kadın belediye başkanı seçerek cumhuriyete olan hassasiyetini gösterdi. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Fatma Çalkaya’ya, üzerinde "Hak, hukuk ve adalet her zaman yol göstericiniz olsun" yazılı bir adalet heykeli veren Mehmet Ali Çalkaya, "Adalet bütün dünyada bir kadın heykeli tarafından temsil edilir. Yeni başkanımızın da adaletten ayrılmadan hizmet dağıtacağına eminim. Bugün ülkemizde yaşanan adaletsizliklere inat onlar adaletle Balçova halkına hizmet edecekler" dedi.


Balçova’da 15 yıldır başarıyla ve dürüst bir şekilde yürütülen insan odaklı belediyecilik hizmetleri sürdüreceğini ifade eden Fatma Çalkaya da "Balçova halkına, meclis üyesi arkadaşlarıma ve benimle birlikte bu yolda mücadele eden Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti ilçe örgütlerine yürekten teşekkür ediyorum. Biz başkanımızdan aldığımız hizmet bayrağını daha ileriye taşımak için bu yola girdik. Bize gösterilen bu güveni boşa çıkarmayacağız ve var gücümüzle Balçova Halkına hizmet edeceğiz. Balçova’da kimsenin aç ve açıkta olmayacağı, eğitime, engellilere ve kadınlara verilen hizmetler büyüyerek devam edecek. Bugünden itibaren CHP rozetini çıkararak 80 bin Balçovalıya hizmet edeceğim; ama Cumhuriyet Halk Partisi’ni kuran Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden hiç ayrılmayacağım" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 11:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Turkish Cargo büyümesini sürdürüyor
    1. Turkish Cargo büyümesini sürdürüyor
    2. 5 aydır haber alınamayan Down..
    3. FETÖ, PETKİM'e kendi mülakatıyla..
    4. (Özel) Van’da kadın muhtar sayısı 4’e..
    5. Ruhani'den 20 adet nükleer IR6..
    6. Başkan Yalçın’dan personelle tanışma..
    7. Hopa’da fuhuş operasyonu: 70 kadın..
    8. Başkan uyardı gaza basıldı
    9. Hatay Barosu Müzik Topluluğundan konser
    10. Beşiktaş, Şenol Güneş ile gollü..
    11. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü..
    12. Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya..
    13. Akfa Holding'in FETÖ davası
    14. İzmir’in en ilginç devir teslimi:..
    15. Yufka pişirirken sıçrayan alevlere..
    16. Vali Günaydın ve Başkan Gülsoy’dan..
    17. Baydilli’ye tebrik ziyaretleri sürüyor
    18. Bağışıklığın formülü D vitamini
    19. "Sakin kent" Uzundere'ye 10 milyon..
    20. Mehmetçik Dağlıca çocuklarını eğlendirdi
    21. Bursa’da ‘varis’ zirvesi
    22. Altınok ilk meclis toplantısında..
    23. TİAD'dan Satış Mühendisliği Programı
    24. İlk ziyaret şehit aileleri ve..
    25. Kocaeli Kongre Merkezi’nin çevresi..
    26. Bilecik Valiliğine kurumsal pul
    27. Seyir halindeki araç bir anda alev aldı
    28. Yolda mahsur kalan hastanın imdadına..
    29. Vekil Özen’den Dündar’a tebrik ziyareti
    30. Canlı yayında açıkladı! İşte Kartal'ın..
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    YSK Başkanı Güven'den flaş seçim açıklması
    YSK Başkanı Güven'den flaş seçim açıklması
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı

    Günün Karikatürü

    9 Nisan 2019
    Ekrem İmamoğlu açık açık tehdit etti
    Ekrem İmamoğlu açık açık tehdit etti
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer