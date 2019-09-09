İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü TBMM Başkanı Mustafa Şentop:- "Milli Mücadele'nin zaferle taçlandığı ve güzel İzmir'in işgalden kurtarıldığı 9 Eylül 1922'nin 97'nci yıl dönümü milletimize kutlu olsun"

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'in işgalden kurtarılışının yıl dönümünü kutladı. Şentop, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla Twitter'dan açıklama yaptı. Meclis Başkanı Şentop, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Milli Mücadele'nin zaferle taçlandığı ve güzel İzmir'in işgalden kurtarıldığı 9 Eylül 1922'nin 97'nci yıl dönümü milletimize kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimizi ve kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum."



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