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İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop:- "Milli Mücadele'nin zaferle taçlandığı ve güzel İzmir'in işgalden kurtarıldığı 9 Eylül 1922'nin 97'nci yıl dönümü milletimize kutlu olsun"

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:19
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'in işgalden kurtarılışının yıl dönümünü kutladı.

Şentop, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla Twitter'dan açıklama yaptı.

Meclis Başkanı Şentop, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Milli Mücadele'nin zaferle taçlandığı ve güzel İzmir'in işgalden kurtarıldığı 9 Eylül 1922'nin 97'nci yıl dönümü milletimize kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimizi ve kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum."


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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:19
  1. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü
  2. TBMM Başkanı Mustafa Şentop

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