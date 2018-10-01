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İzmir'in Buca ilçesinde korkutan yangın

Buca ilçesinde çıkan yangında 3 iş yerinde hasar oluştu.

01 Ekim 2018 Pazartesi 07:38
İzmir'in Buca ilçesinde korkutan yangın

Yaylacık Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi'nde Abdülkadir Yılmaz'a ait züccaciye dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

İş yerinin bulunduğu apartmandaki kişiler dumandan etkinlendi. Çevre iki dükkanda da hasar oluştu.

Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 07:38
  1. izmir
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