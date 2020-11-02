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Gündem İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apatmanı'ndan acı haber! İkiz kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı
Gündem

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apatmanı'ndan acı haber! İkiz kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki arama-kurma ekipleri Rıza Bey Apartmanı enkazından ikiz kardeşler Çınar ve Sayla Akgündüz'ün cansız bedenlerini çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 20:13:00 -
İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apatmanı'ndan acı haber! İkiz kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı

İzmir Seferihisar açıklarında geçen cuma meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde onlarca bina zarar gördü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

Yıkılan binalardan Rıza Bey Apartmanı'nda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında 16 yaşındaki ikiz kardeşler Çınar ve Sayla Akgündüz'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Ekipler ikizlerin cenazelerini enkazdan çıkardı.

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