İzmir'i adeta 'şey' götürüyor! İzmir Marşı'yla tepinen Tunç Soyer 'hizmet'te sınıfta kaldı

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CHP'li Tunç Soyer'in yönettiği İzmir'de foseptik ve kanalizasyonun denize aktığı görüntülere tepki yağdı.

Milletin parasını heykellere akıtan CHP'li belediyelerde vatandaşın mağduriyeti her geçen gün artıyor.

Tunç Soyer İzmirlileri mağdur etti

Belediye seçimlerinden önce "Körfeze yeni bir soluk getireceğiz" diyerek vaatlerde bulunan Tunç Soyer, İzmir'lileri susuzluk, sel, deniz ve çevre kirliliği gibi sıkıntılarla mağdur ediyor.

Foseptik ve kanalizasyon denize akıyor

Menderes, Özdere, Çukuraltı Sahili’nde denize akan foseptik ve kanalizasyon görüntüleri İzmirlileri bezdirdi. Çevre kirliliği ile beraber kirli kokuya da neden olan görüntülere tepki yağdı.

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya da, Menderes’te denize akıtılan foseptik ve kanalizasyon görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e yüklendi.

AK Partili Kaya, paylaşımında, “Foseptik ve kanalizasyon denize akıyor. CHP’li Soyer kendi görevini yapmayarak sadece İzmir’de değil, tüm Türkiye’de çevrenin kirlenmesine sebep oluyor. Başka illerde gezip akıl vereceğine, görevini yap, gel de Menderes’e bak” ifadelerini kullanarak Soyer'i görevini yapmaya çağırdı.