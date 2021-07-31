İzmir'e meteor mu düştü? İzmir’e meteor ne zaman düştü?

Göktaşları yani meteor bazen Dünya'nın atmosferine girer. Atmosfere girerken yanan meteorlar gökyüzünde rengarenk izler bırakır. Dün akşam saatlerinde İzmir semalarında görüntülenen meteor sosyal medyada gündem konusu haline geldi. İşte merak edilen haberin devamı…

İzmir’e meteor ne zaman düştü?

Dün gece saat 01:54 sıralarında İzmir ve çevre illerde cep telefonu kameralarıyla çekilen görüntüler heyecanlandırdı. Göktaşı (meteor) düşmesi olduğu iddia edilen görüntülerin ardından bazı kişiler çektikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medyanın da gündemine oturan bu konu hakkında sayısız paylaşım yapıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ege Üniversitesi Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal, "24 Temmuz'da başlayan perseid meteor yağmuru 24 Ağustos'a kadar devam edecek. Önümüzdeki günlerde bu sayı artacak." dedi.