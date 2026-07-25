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İzmir'den yürekleri ferahlatan haber

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İzmir'den yürekleri ferahlatan haber

İzmir'de çıkan orman yangını ekiplerin 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozerle müdahalesi sonucu kontrol altına alındı

İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaplancık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

 

4 uçak ve 6 helikopter havalandı

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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