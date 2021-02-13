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Gündem İzmir'den Suriye'ye 2 tır dolusu gıda yardımı gönderildi
Gündem

İzmir'den Suriye'ye 2 tır dolusu gıda yardımı gönderildi

Hayrat İnsani Yardım Derneği İzmir Temsilciliği, hayırseverlerce yapılan bağışlarla temin edilen 2 tır dolusu gıda yardımını Suriye'nin İdlib kentine gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 09:50:00 -
İzmir'den Suriye'ye 2 tır dolusu gıda yardımı gönderildi

Aliağa ilçesi Demokrasi Meydanı'ndan 500 çuval un ve temel gıda malzemelerinin bulunduğu 1000 erzak paketinin yer aldığı 2 tır dolusu yardım malzemesi, dualarla Suriye'deki çadır kentlere gönderildi.

Dernekten yapılan açıklamada, yardımların dağıtımına Hayrat Yardım İzmir Temsilciliğinden görevlilerin refakat edeceği belirtildi.

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