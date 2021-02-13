İzmir'den Suriye'ye 2 tır dolusu gıda yardımı gönderildi
Hayrat İnsani Yardım Derneği İzmir Temsilciliği, hayırseverlerce yapılan bağışlarla temin edilen 2 tır dolusu gıda yardımını Suriye'nin İdlib kentine gönderdi.
Aliağa ilçesi Demokrasi Meydanı'ndan 500 çuval un ve temel gıda malzemelerinin bulunduğu 1000 erzak paketinin yer aldığı 2 tır dolusu yardım malzemesi, dualarla Suriye'deki çadır kentlere gönderildi.
Dernekten yapılan açıklamada, yardımların dağıtımına Hayrat Yardım İzmir Temsilciliğinden görevlilerin refakat edeceği belirtildi.