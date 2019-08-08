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İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!

Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde de İzmir'de 4,8 büyüklüğünde deprem olmuştu.

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:45
İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!

İzmir'de merkez üssü Kuşadası Körfezi, Seferihisar açıkları olan 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından Denizli'de peş peşe iki deprem meydana geldi. İlk deprem 4.2, ikinci deprem 6.0 büyüklüğünde gerçekleşti. İlk resmi açıklamayı yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolanlk belirlemelere göre can kaybı yok. Merkez'de şu an olumsuz bir bilgi yok" diye konuştu. Deprem sırasında yıkılan binalar olduğu ve binaların altında vatandaşların kaldığı belirtiliyor.

Denizli'de saat 14.19'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bu depremden 6 dakika sonra Denizli'de saat 14.25'te merkez üssü Bozkurt ilçesi olan 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddetli deprem niteliğindeki sarsıntı 7,09 kilometre derinlikte gerçekleşti. Sarsıntılar, Antalya, Burdur ve Isparta'da hissedildi.

İlçede bazı binaların yıkıldığı, enkaz altında kalan vatandaşlar olduğu belirtiliyor. İlçede büyük bir panik yaşandığı öğrenildi. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "Can kaybı yok, ufak yaralanmalar var. Çöken evlerin altında kalanlar oldu" diye konuştu.

İzmir'de de deprem oldu

Öte yandan Kuşadası Körfezi yakınlarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi açıklarında saat 11.39'da 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Ürkmez köyüne 11,85 kilometre, Kuşadası Körfezi'ne 8,19 kilometre mesafede yaşanan depremin yaklaşık 18,47 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:45
  1. Isparta
  2. Burdur
  3. Antalya
  4. İzmir
  5. Denizli Çardak
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  8. izmir deprem
  9. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD)
  10. Armutalanı
  11. AFAD Denizli İl Müdürü Ali Etiz

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  • YENİ TÜRKİYE*LİYENİ TÜRKİYE*Lİ25 dk önce
    ALLAH TÜRKİYE*mizi tüm kötülüklerden korusun. Amin.

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