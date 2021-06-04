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Gündem İzmir’den sevindiren haber! Yangın söndürüldü
Gündem

İzmir’den sevindiren haber! Yangın söndürüldü

İzmir’de makilik alanda çıkan orman yangını yoğun çalışmalar sonucu söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 16:05:00 -
İzmir’den sevindiren haber! Yangın söndürüldü

İzmir'in Tire ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla söndürüldü.

Çayırlı Mahallesi Karşıyaka mevkisindeki zeytinlikte henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle makilik alana sıçradı.

Yangını fark eden yöre sakinleri, durumu Alo 177 Yangın İhbar Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine bir helikopter, 6 arazöz, iki itfaiye aracı ve çok sayıda orman personeli yangına müdahale etti.

Alevler, ekiplerin çabası sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın nedeniyle yaklaşık 20 dekarlık alanda hasar oluştu.

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