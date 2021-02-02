İzmir'den bir acı haber daha: Ölü sayısı 2'ye yükseldi

İzmir'de, gece yarısı başlayan sağanak hayatı felç etti. Çok sayıda dere taştı, bazı evlerde su baskını yaşandı. Sürücüler ve yayalar, yollarda kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nin şiddetli sağanak uyarısı yaptığı İzmir'de dün gece yarısı başlayan yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Etkisini şiddetli şekilde sürdüren gök gürültü sağanak nedeniyle çok sayıda ilçede cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Trafik durma noktasına geldi.

Gaziemir, Karabağlar ve Konak ilçelerinde dereler taştı. Bazı derelerin debisi yükseldi. Aliağa-Cuma Ovası arası çalışan banliyö treni saat 07.30'da durdu. Sağanak etkisini sürdürürken, itfaiye ve belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda tahliye çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri de evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Öte yandan Aliağa ilçesinde gece yarısı yağan dolu, park halindeki araçlarda maddi hasar meydana getirdi.

Büyükdeniz sahilinde yükselen deniz, sahille birleşti. Deniz ve sel suları birbirine karıştı. Bölgede çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ve itfaiye ekipleri suları tahliye ederek olası bir su taşkınını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

"Foça son 30 yıldır böyle yağış almadı"

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz Foça'nın 30 yıldır bu yoğunlukta bir yağmur görmediğini , gündüz saatlerinde deniz sularının yükselmiş olmasının da etkisiyle yağmur ve sel sularının akış hızının düştüğünü söyledi. Gürbüz, "Foça son 30 yıldır böyle yağış almadı. Dağlardan, tepelerden gelen sel suları, denizin yükselmesi sokaklarımızın suyla dolmasına neden oldu. Terminal bölgesinde kaldıkları yeri su basan 5 vatandaşımızı Foça Devlet Hastanesi'ne yerleştirdik. İtfaiye ve belediye ekiplerimiz gerek yollarda ve gerekse su basan ev ve işyerlerinde çalışmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden de takviye ekipler istedik" dedi.

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmirimiz gece başlayan ve şiddetini artıran olağanüstü yağışla adeta afete maruz kaldı. İlçelerimizin ardından merkezde de dereler taştı. Ekiplerimiz gece boyu teyakkuzdaydı, şu an da görevinin başında. Zorunlu olmayan hemşehrilerimizin sabah trafiğe çıkmamasını rica ediyoruz. Çok şiddetli yağmurda Hacı Ahmet, Mehmetçik, Hıfzısıhha, Poligon, Gümüşpala, Yamanlar, Çitlenbik, Doğançay, Yahya derelerinde yer yer taşmalar var. Bu yüzden bazı cadde ve sokaklar olumsuz etkileniyor. Tüm ekiplerimiz görev başında. Zorunlu olmayanlar lütfen trafiğe çıkmasın" ifadelerini kullandı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den uyarı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli İzmirliler İzmire sekiz saatte şubat ayı ortalamasının üzerinde yağış düşmüştür.Bu sebeple bir çok alt geçit ve yollar su baskını nedeniyle tıkalıdır. Lütfen mecbur olmayan vatandaşlar sokağa çıkmasınlar.Kamu çalışanları yarım gün idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

Soyer: Büyük bir felaket

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in en son 1995 yılında yaşadığı sel felaketinde 4 saat içinde metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağış düştüğünü hatırlatarak, "O vakit 61 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. İzmir'de metrekareye 126 kilogram düştü. Bu çok büyük bir rakam. Rakamın büyüklüğünü gösterebilmek açısından şu örneği verebilirim; bir yılın toplam yağış miktarı 717 kilogram. Birkaç saatte İzmir'in aldığı yağış miktarı 126 kilogram. Bu olağanüstü büyük bir rakam; büyük bir felaket" diye konuştu.

Güzelyalı'da metrekareye 125,6 KG yağmur düştü

İzmir'de dün gece Güzelyalı'ya 125,6, Karabağlar'a 119, Bayraklı'ya 110,4, Balçova'ya 95,3, Menderes'e 80,6, Bornova'ya 64, Foça'ya 57, Aliağa'ya 55,3, Kınık'a 48,3, Karaburun'a 48,2 ve Buca'ya 47 kilogram yağış düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, İzmir'de şubat ayı yağış ortalaması 102,3 kilogram iken, İzmir bir gecede 126 kilogram yağış aldı.

Beklenenin ve mevsim normallerinin üzerindeki yağış miktarı kentin pek çok bölgesinde yaşamı olumsuz etkiledi. İzmir'de gece saatlerinde başlayarak aralıksız süren yağmur; Hacı Ahmet, Mehmetçik, Hıfzıssıhha, Poligon, Gümüşpala, Yamanlar, Çitlenbik, Doğançay, Yahya, Karakoç derelerinin taşmasına ve su baskınlarına yol açtı.

Konak Altgeçidi'ni su bastı

Konak ilçesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi önündeki Konak Altgeçidi'ni su bastı. Altgeçide solan su nedeniyle trafik akışı gerçekleştirilemiyor. Konak'tan altgeçidi kullanarak Balçova, Urla, Güzelbahçe ve Çeşme tarafına gitmek isteyen vatandaşlar, yolun kapanması nedeniyle ilerleyemedi.

Konak'taki Kemer Altgeçidi de sular altında kaldı. Bu altgeçit de ulaşıma kapandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, araçların altgeçide yönelmemesi için altgeçit önüne beton bariyer yerleştirdi.

İzmir-Çanakkale yolu üzerindeki Anadolu Caddesi Girne Kavşağı'nı da su bastı. Yolların suyla dolması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Anadolu Caddesi'nin Karşıyaka'dan Çiğli yönüne ilerleyen kısmında trafik akışı durdu. Bölgede çok sayıda araç yolda kaldı. Vatandaşlar ve polisler araçların kurtarılması için gayret gösterdi.

Halkapınar'da Şehitler Caddesi'nde, ulaşımda sorun yaşandı. Araçlar burada da ilerlemekte güçlük yaşadı.

tfaiye Dairesi Başkanlığı bahçesini su bastı

Konak ilçesindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bahçesinin bir bölümünü, Meles Deresi'nin yükselmesi nedeniyle su bastı. İtfaiye ekiplerinin malzemeleri su içinde kaldı. Bazı çalışanlar büyük pompalarla suyu tahliye etmek için yoğun çaba harcadı.

İtfaiye araçlarının görevde olması nedeniyle, park ettikleri alanı su basmasından etkilenmediği öğrenildi. Ayrıca, Yenişehir Mahallesi'nde çok sayıda ev ve iş yerine su girdi.

Kızılay'dan yardım

Türk Kızılay İzmir Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü ekipleri, sel ve su baskınından mağdur olan vatandaşlar için harekete geçti. Foça, Karabağlar, Karşıyaka, Urla, menderes, Güzelbahçe ilçelerinde selden etkilenen vatandaşlara ikram malzemeleri, gıda ve hijyen kolisi dağıtıldı.

Can kaybı 2'ye yükseldi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, selde Menderes ilçesinde 1 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İzmir'in şubat yağış ortalamasının metrekareye 102 kilogram olduğuna işaret eden Köşger, şöyle konuştu: "Gece boyunca 8 saatte yağan yağmur miktarı 120 kilogramdı, bu 130 kilograma ulaşmış durumda ve yağış hala devam ediyor. Yarın sabaha kadar yer yer kuvvetli şekilde devam edecek. Tıkanan yolları, alt geçitleri açmaya çalışıyoruz. Birçok nokta açıldı, açılamayan noktalar var. Karşıyaka'da Turan Deresi taştığı için bir tıkanma vardı. Turan Deresi ile bağlantılı Alsancak ve Basmane tarafında kapalı yerler vardı, oraları da arkadaşlar açmaya çalışıyor."

Köşger, tüm ekiplerin seferberlik içinde çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Selin oluşturduğu olumsuzlukları gidermeye çalışıyoruz. Maalesef selde 1 can kaybımız var. Menderes ilçemizde Yeniköy'de bir vatandaşımızın cesedi bulundu. Henüz kimlik tespiti yapılmadı, çalışıyor arkadaşlar." dedi.

Ayrıca, sele kapılan araçtaki kayıp kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Vatandaş isyan etti

İzmir'de kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle Fahrettin Altay Mahallesi'ndeki 65 Sokak çamurla kaplanarak, ulaşıma kapandı. Ekipler, su baskını yaşanan iş yerlerinde tahliye çalışması yaparken, araçları sular altında kalan vatandaşlar da mağdur oldu.

Kasap Mustafa Sığar, "Mağduriyetimiz ortada, rezil olduk. Dükkanda etlerimiz vardı. Yanda fırın var. Bu durum her yağmurda oluyor. Bugün en fazlası oldu. Su yukardaki otobandan aşağı iniyor. Dükkanım yaklaşık bir metre su doldu. Dolaplar çalışmıyor. Her taraf berbat. Elektrik sistemi çalışmıyor. Yetkilileri bekliyoruz. Henüz kimse yok" dedi.

"Her yağmurda afeti yaşıyoruz"

Mahalleli Mahir İmray ise "Bu sokakta 81 yıldır oturuyorum. Her yağmurda bu sokak, bu afeti yaşıyor. Burada altyapı sorunu var. Muhtarımız ile birlikte defalarca müracaat ettik. Yüzeysel bir çalışma yapıyorlar. Oyak Sitesi'nde yokuş aşağı gelen sular bizim binalarımıza doluyor. Gider yok. Gelen çamur rögarları tıkıyor. Dükkanlar ve araçlarımız sular altında kalıyor. Her yağmurdan sonra bunu yaşıyoruz. Biz yetkililerden acil ve kalıcı bir çözüm istiyoruz. Saat 04.00 gibi sokaklar doldu. İtfaiye çağırdık. Sokağın başından evin önüne itfaiye yaklaşamadı. Vatandaşlar kendi çabalarıyla çıktı. Bizim günahımız bu sokakta oturmak mı? Otopark yeri yok ki. Yol kenarına nizami şekilde park ettik arabamızı. Zararımızı kim karşılayacak?" diye konuştu.

"Bu yıl üçüncü kez yaşıyoruz"

Mandıra dükkanı sahibi Serkan Aktepe ise şunları söyledi:

"Sabah geldiğimizde ortalık bu şekildeydi. Beş- altı saat hiç durmadan yağdı. Bu yıl aynı durumu üçüncü kez yaşıyoruz. Sabah geldik dükkan bu haldeydi. En az 10 bin liralık kaybımız var. Ürünler sular altında."

İstinat duvarı çöktü, 4 araç altında kaldı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sağanak yağış nedeniyle bir sokakta istinat duvarı çöktü. Çöken istinat duvarının altında kalan 4 araçta maddi hasar meydana geldi.