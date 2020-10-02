  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'den Azerbaycan'a destek mektubu
Aktüel

İzmir'den Azerbaycan'a destek mektubu

Yeniakit Publisher
2020-10-02 21:03:52 -
İzmir'den Azerbaycan'a destek mektubu

İZMİR (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir üyeleri, Ermenistan'ın saldırdığı Azerbaycan halkına destek için mektup hazırladı.

Bornova ilçesindeki metro girişinde kurulan TÜGVA İzmir'in standında hazırlanan mektupta "İnandığın yolda yürü 'Tek Millet İki Devlet'. Her iki Cumhurbaşkanımız bizim Cumhurbaşkanımız. Ülke olarak Azerbaycan halkının yanındayız. Azerbaycan halkı savaş değil, nefsi müdafaa yoluyla topraklarını koruyor. Yaşasın Azerbaycan halkı, can Azerbaycan." ifadeleri yer aldı.

TÜGVA İzmir Temsilcisi Mesut Öndeş'in yanı sıra standı ziyaret eden AK Parti Bornova İlçe Başkanı Hasan Ali Karaman, MHP Bornova İlçe Başkanı Turan Otlu ve vatandaşlar da mektuba imza koydu.

Mektubun, büyükelçilik aracıyla Azerbaycan halkına ulaştırılacak.

TÜGVA İzmir Temsilcisi Mesut Öndeş, gazetecilere, Türkiye ve Azerbaycan'ın tek millet iki devlet anlayışıyla birbirlerine kenetlendiğini belirtti.

Azerbaycan'ın mücadelesinde haklı olduğunu vurgulayan Öndeş, şöyle konuştu:

"Son saldırı olayında Ermenistan, asker ve sivil ayrımı yapmadan, Azerbaycan topraklarına saldırarak yerleşim bölgelerini büyük çaplı silahlar ve havan toplarıyla ateşe tuttu. Saldırılarda 12 Azerbaycan askeri ile bir sivil şehit oldu. Yıllar önce yaşanan Hocalı Katliamı'nı hepimiz dün gibi hatırlıyoruz. Ermenistan, 83 çocuk, 106 kadın ve 70'ten fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 Azerbaycanlı kardeşimizi öldürmüş, toplam 487 vatandaşımızı ağır yaralanmıştır. Gönüldaşlarımız rehin alınmış ve 150 kişi ise kaybolmuştur. Ermenistan işgal ettikleri topraklara yasa dışı şekilde PKK militanlarını yerleştirmekle beraber, bölgedeki terör devleti olma yolundaki gayesine emin adımlarla ilerlemektedir."

Öndeş, Türkiye'nin Azerbaycanlı kardeşleriyle dayanışmasını güçlendirerek sürdüreceğini ifade ederek, tüm dünyaya Azerbaycan'ın yanında yer alma çağrısında bulundu.

Stantta ayrıca "Azerbaycan'ın haklı mücadelesi" ile ilgili hazırlanan broşürler vatandaşlara dağıtıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'da flaş gelişme! Paşinyan şoka girdi, karısı ise...
Dünya

Ermenistan'da flaş gelişme! Paşinyan şoka girdi, karısı ise...

Azerbaycan'ın jet cevaplarının ardından Ermenistan cephe hattında sıkıntılı günler yaşıyor. Ülkede halk, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan..
Gelişme bu kez cephe hattından değil! Gürcistan'da Ermenistan'ın can damarını kestiler
Dünya

Gelişme bu kez cephe hattından değil! Gürcistan'da Ermenistan'ın can damarını kestiler

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar sürerken Gürcistan'dan gelen bir haber gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde Gürcist..
Yunan bakan Dendias'ı şoke eden sözler! 'Türkiye ve Azerbaycan'ın yanındayız'
Dünya

Yunan bakan Dendias'ı şoke eden sözler! 'Türkiye ve Azerbaycan'ın yanındayız'

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Azerbaycan-Ermenistan krizinde Bakü yönetiminin tarafından olduklarını açıkladı.
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay