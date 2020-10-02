İzmir'den Azerbaycan'a destek mektubu

İZMİR (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir üyeleri, Ermenistan'ın saldırdığı Azerbaycan halkına destek için mektup hazırladı.

Bornova ilçesindeki metro girişinde kurulan TÜGVA İzmir'in standında hazırlanan mektupta "İnandığın yolda yürü 'Tek Millet İki Devlet'. Her iki Cumhurbaşkanımız bizim Cumhurbaşkanımız. Ülke olarak Azerbaycan halkının yanındayız. Azerbaycan halkı savaş değil, nefsi müdafaa yoluyla topraklarını koruyor. Yaşasın Azerbaycan halkı, can Azerbaycan." ifadeleri yer aldı.

TÜGVA İzmir Temsilcisi Mesut Öndeş'in yanı sıra standı ziyaret eden AK Parti Bornova İlçe Başkanı Hasan Ali Karaman, MHP Bornova İlçe Başkanı Turan Otlu ve vatandaşlar da mektuba imza koydu.

Mektubun, büyükelçilik aracıyla Azerbaycan halkına ulaştırılacak.

TÜGVA İzmir Temsilcisi Mesut Öndeş, gazetecilere, Türkiye ve Azerbaycan'ın tek millet iki devlet anlayışıyla birbirlerine kenetlendiğini belirtti.

Azerbaycan'ın mücadelesinde haklı olduğunu vurgulayan Öndeş, şöyle konuştu:

"Son saldırı olayında Ermenistan, asker ve sivil ayrımı yapmadan, Azerbaycan topraklarına saldırarak yerleşim bölgelerini büyük çaplı silahlar ve havan toplarıyla ateşe tuttu. Saldırılarda 12 Azerbaycan askeri ile bir sivil şehit oldu. Yıllar önce yaşanan Hocalı Katliamı'nı hepimiz dün gibi hatırlıyoruz. Ermenistan, 83 çocuk, 106 kadın ve 70'ten fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 Azerbaycanlı kardeşimizi öldürmüş, toplam 487 vatandaşımızı ağır yaralanmıştır. Gönüldaşlarımız rehin alınmış ve 150 kişi ise kaybolmuştur. Ermenistan işgal ettikleri topraklara yasa dışı şekilde PKK militanlarını yerleştirmekle beraber, bölgedeki terör devleti olma yolundaki gayesine emin adımlarla ilerlemektedir."

Öndeş, Türkiye'nin Azerbaycanlı kardeşleriyle dayanışmasını güçlendirerek sürdüreceğini ifade ederek, tüm dünyaya Azerbaycan'ın yanında yer alma çağrısında bulundu.

Stantta ayrıca "Azerbaycan'ın haklı mücadelesi" ile ilgili hazırlanan broşürler vatandaşlara dağıtıldı.



