  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İzmir'den acı haber! Vali Yavuz Selim Köşger duyurdu
Gündem

İzmir'den acı haber! Vali Yavuz Selim Köşger duyurdu

İzmir'de şiddetli sağanak yağış su baskını ve sele neden olurken, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger Menderes'te bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 14:44:00 -
İzmir'den acı haber! Vali Yavuz Selim Köşger duyurdu

Meteoroloji tarafından İzmir için kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapılırken, gece saatlerinde başlayan yağış kenti olumsuz şekilde etkiledi.

Acı haberi Vali Köşger duyurdu

Kentin büyük bir bölümü sular altına kalırken, birçok araç ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi. İzmir'den can kaybı haberi gelmemesi sevindirici bir detay olarak nitelendirilirken, Vali Yavuz Selim Köşger acı haberi duyurdu.

1 kişi hayatını kaybetti

Köşger yaptığı açıklamada, İzmir'in Menderes ilçesinde 50'li yaşlarda bir vatandaşın sel nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rifat Serdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti
Gündem

Rifat Serdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti

CHP'nin yayın organı Tele1'de Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etti.

Altın ve gümüş uzmanından sükseli çıkış! “Almak ne demek GÖM”
Ekonomi

Altın ve gümüş uzmanından sükseli çıkış! “Almak ne demek GÖM”

Değerli madenlerden gümüş bugün sükseli bir çıkış yaptı. Sık sık gümüşe yatırım önerisi İslam Memiş, gümüşteki çıkışa dikkat çekti. Memiş, y..
Galatasaray Erencan'ı 4.2 milyona Eyüpspor'a sattı, ortalık karıştı!
Spor

Galatasaray Erencan'ı 4.2 milyona Eyüpspor'a sattı, ortalık karıştı!

Galatasaray, 18 yaşındaki oyuncusu Erencan Yardımcı’yı 4,2 milyon TL’ye Eyüpspor’a sattı. Transfer sosyal medyada oldukça ses getirirken, Ey..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay