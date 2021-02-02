İzmir'den acı haber! Vali Yavuz Selim Köşger duyurdu
İzmir'de şiddetli sağanak yağış su baskını ve sele neden olurken, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger Menderes'te bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Meteoroloji tarafından İzmir için kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapılırken, gece saatlerinde başlayan yağış kenti olumsuz şekilde etkiledi.
Acı haberi Vali Köşger duyurdu
Kentin büyük bir bölümü sular altına kalırken, birçok araç ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi. İzmir'den can kaybı haberi gelmemesi sevindirici bir detay olarak nitelendirilirken, Vali Yavuz Selim Köşger acı haberi duyurdu.
1 kişi hayatını kaybetti
Köşger yaptığı açıklamada, İzmir'in Menderes ilçesinde 50'li yaşlarda bir vatandaşın sel nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.