İzmir'deki yurtta karantina süresi dolan 87 kişi evlerine gönderildi
İZMİR (AA) - Tayland ve Fransa'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilerek İzmir'de öğrenci yurduna yerleştirilen 87 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında Tayland ve Fransa'dan getirilen 87 kişinin 14 günlük karantina süreci sona erdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yörük Ali Efe Kız Öğrenci Yurdu'ndan ayrılan vatandaşlara Orman Genel Müdürlüğü görevlileri tarafından çam fidanı hediye edildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen 87 kişi, AFAD ve yurttaki görevliler tarafından otobüslerle memleketlerine uğurlandı.