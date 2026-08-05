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Alevlerin önü kesildi! Ezine'deki orman yangınından sevindiren haber geldi!

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Alevlerin önü kesildi! Ezine'deki orman yangınından sevindiren haber geldi!

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Gökçebayır mevkiinde akşam saatlerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangınla mücadelede kritik aşamaya geçildi.

#1
Foto - Alevlerin önü kesildi! Ezine'deki orman yangınından sevindiren haber geldi!

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangının enerjisi düşürüldü.

#2
Foto - Alevlerin önü kesildi! Ezine'deki orman yangınından sevindiren haber geldi!

Gökçebayır mevkiinde saat 19.30 sıralarında otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

#3
Foto - Alevlerin önü kesildi! Ezine'deki orman yangınından sevindiren haber geldi!

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Havanın kararmasıyla yangına havadan müdahaleye ara verildi. Yangına karadan 25 arazöz, 9 su tankeri, 2 dozer, 2 treyler, 4 itfaiye aracı olmak üzere toplam 53 araç ve 161 personelin müdahalesi sürüyor.

#4
Foto - Alevlerin önü kesildi! Ezine'deki orman yangınından sevindiren haber geldi!

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "An itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum bulunmamaktadır. Yangının enerjisi düşürülmüş olup, ekiplerimizin yangını tamamen kontrol altına almak amacıyla karadan müdahalesi aralıksız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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