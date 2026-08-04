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Gündem Hürmüz Boğazı için kritik hamle! İran ile Umman masaya oturdu, rotalar sil baştan belirleniyor!
Gündem

Hürmüz Boğazı için kritik hamle! İran ile Umman masaya oturdu, rotalar sil baştan belirleniyor!

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Hürmüz Boğazı için kritik hamle! İran ile Umman masaya oturdu, rotalar sil baştan belirleniyor!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenli geçişini sağlamak amacıyla Umman ile yürütülen müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı'nda gemiler için güvenli geçiş yolları belirlenmesi amacıyla Umman ile yürütülen teknik ve siyasi görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda yapılan görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

Bekayi, görüşmelerin Hürmüz Boğazı'na kıyısı bulunan iki ülke arasında gemiler için güvenli geçiş güzergahlarının belirlenmesine odaklanan bir diyalog şeklinde yürütüldüğünü belirterek, sürecin İran'ın egemenlik haklarını güvence altına alırken İran ve Umman'ın ulusal güvenlik kaygılarını da gözettiğini belirtti.

Görüşmelerin şu ana kadar hem teknik hem siyasi düzeyde olumlu ilerlediğini belirten Bekayi, "İran, Umman ile işbirliği içinde bu stratejik su yolundaki gemi trafiğinin yönetimine yönelik gelecekteki düzenlemeler için gerekli mekanizmaları geliştirmeye çalışıyor. Görüşmelerin nihai sonuçları ise daha sonra açıklanacak." ifadelerini kullandı.

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