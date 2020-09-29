  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'deki yaşlı kadından dolandırdığı parayı Edirne'de çekerken yakalandı
Aktüel

İzmir'deki yaşlı kadından dolandırdığı parayı Edirne'de çekerken yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 11:35:13 -
İzmir'deki yaşlı kadından dolandırdığı parayı Edirne'de çekerken yakalandı

EDİRNE (AA) - İzmir'de yaşayan yaşlı kadının 250 bin lirasını dolandıran şüpheli, Edirne'de parayı çekerken suçüstü yakalandı.

Kendini kamu görevlisi olarak tanıtan H.C.S, telefonla aradığı İzmir'de yaşayan N.P'ye (80) numarasının ve hesaplarının terör örgütü tarafından kullanıldığını söyledi.

Yaşlı kadından 2 ayrı hesaba 250 bin lira gönderilmesi halinde problemin çözüleceğini ifade eden H.C.S, sözde operasyonun gizlilik içinde yürütüldüğünü aktardı.

Verdiği hesap bilgileriyle N.P'yi bankaya yönlendiren şüpheli, paranın bir an önce yatırılmasını istedi.

Hesaba paranın yatmasıyla Edirne'de bir banka şubesine gelen H.C.S, banka çalışanları ve polis ekiplerinin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan'dan Türkiye açıklaması! Rusya detayı dikkat çekti
Dünya

Azerbaycan'dan Türkiye açıklaması! Rusya detayı dikkat çekti

Ermenistan'la gerilim yaşan Azerbaycan'da Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'nin Dağlık Karabağ krizine hiçbir müdahalede bulunmadığı..
Dolar kurundaki yükseliş devam edecek mi? İslam Memiş yatırımcılara seslendi: Altın ve gümüş için...
Ekonomi

Dolar kurundaki yükseliş devam edecek mi? İslam Memiş yatırımcılara seslendi: Altın ve gümüş için...

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Anadolu Ajansı Finans Analisti İslam Memiş, dolardaki yükselişin sebeplerini anlatarak yatırımcılara önemli uyarı..
Cübbeli Ahmet Hoca’nın işaret ettiği isimden skandal açıklama! ‘Türkler Müslüman değil’
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’nın işaret ettiği isimden skandal açıklama! ‘Türkler Müslüman değil’

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün iç savaş açıklaması sonrası işaret ettiği grup Murat Gezenler’in olduğu o..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay