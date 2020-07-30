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Aktüel

İzmir'deki otobüs terminalinde bayram öncesi hareketlilik

Yeniakit Publisher
2020-07-30 12:31:59 -
İzmir'deki otobüs terminalinde bayram öncesi hareketlilik

İZMİR (AA) - Kurban Bayramı dolayısıyla seyahat edecek olan vatandaşlar, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde kısmi yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilini memleketlerinde veya başka şehirde geçirmek isteyenler günler öncesinden otobüs biletlerini ayırttı.

Terminalde dün ve bugün hareketlilik yaşanırken otobüs firmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tam kapasite çalışamamaktan şikayet etti.

Bir otobüs firma yetkilisi Mustafa Dağlıoğlu, bu yıl bayram yoğunluğunun geçen yıllara göre daha az olduğunu, salgın tedbirleri kapsamında otobüslerin 25 kişiyle yola çıkabildiğini aktardı.

Başka bir firma yetkilisi Bayram Akpınar da bayram hareketliliğinin istedikleri seviyede olmadığını belirterek, "Bayram ölü geçiyor. Eskisi gibi hareketlilik yok. Koronavirüs bizi etkiledi ve yolcuların büyük çoğunluğu virüs nedeniyle başka şehirlere otobüs yerine otomobillerle gidiyor. Bayram biraz hareketlendirdi ancak araçlarda yine de boşluklar var." dedi.

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