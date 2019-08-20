İzmir'deki orman yangınının genişlemesi durduruldu Karabağlar ilçesinde 3 gün önce başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle Seferihisar ve Menderes ilçelerine de sıçrayan orman yangınının genişlemesi engellendi- Bölgede rüzgarın etkisini yitirmesiyle çalışmaların olumlu yönde geliştiği ifade edildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine de sıçrayan orman yangının yayılması durduruldu. Pazar günü saat 13.00'de Karabağlar'ın Tırazlı mevkisinde başlayıp diğer iki ilçeye de sıçrayan orman yangını devam ediyor. Zaman zaman hızı saatte 70 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle müdahalenin zorlaştırdığı bölgede, bugün rüzgarın etkisini azalttığı, yangını kontrol altına alma çalışmalarının oumlu yönde geliştiği öğrenildi. Yaklaşık 500 hektarlık alanı etkileyen alevlerin genişlemesinin durdurulduğu, alanda devam eden büyük çaplı alev bulunmadığı ifade edildi. Yangın alanında iki noktadan dumanların yükseldiği, farklı noktalardaki küçük çaplı yangına müdahale edildiği kaydedildi.

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